La Policía Local de Elche ha clausurado este miércoles una nueva campa de vehículos ubicada en la pedanía de Torrellano Alto que, con una superficie de casi 6.700 metros cuadrados, tenía capacidad para albergar más de 500 coches.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha destacado que en los últimos meses se han cerrado de cinco campas, impedido la apertura de una sexta y se mantiene en tramitación judicial la clausura de otra.

En conjunto, esas parcelas sumaban espacio para cerca de 6000 vehículos.

Esas actuaciones se enmarcan en el dispositivo de inspección, control y regularización de campas de vehículos que ha impulsado el Consistorio con el objetivo de frenar la proliferación de instalaciones que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa, especialmente en el entorno del Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

Un plan especial en elaboración

De forma paralela a la campaña de inspecciones de la Policía Local de Elche, el Ayuntamiento ilicitano trabaja en la elaboración de un Plan Especial para ordenar y regular la implantación de estas actividades en el término municipal.

El Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio ilicitano, cuya aprobación data de 1998, no contempla expresamente ese uso de aparcamiento en suelo no urbanizable entre las actividades autorizables mediante Declaración de Interés Comunitario.

Por ello, el nuevo instrumento urbanístico sobre el que se está trabajando busca determinar las zonas en las que podrán desarrollarse estas actividades y establecer las condiciones necesarias para garantizar su adecuada integración territorial, ambiental y paisajística.