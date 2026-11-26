El pleno municipal del Ayuntamiento de Crevillent de este mes de noviembre ha dado luz verde a la adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO), que es un órgano consultivo y foro de trabajo creado en diciembre del pasado año por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con el objetivo de coordinar la respuesta institucional de los ayuntamientos frente a la ocupación ilegal de viviendas en la Comunitat Valenciana.

Esa adhesión ha salido adelante con los votos favorables del PP, Vox, Acord per Guanyar y la edil no adscrita Silvia Asencio, exconcejala de Vox.

El concejal no adscrito Marcelino Giménez, exedil de Acord per Guanyar, votó en contra, mientras que el Grupo Municipal Socialista se abstuvo.

Museo Arqueológico

Además, la Corporación ha aprobado la imagen corporativa del Museo Arqueológico de Crevillent y con el voto en contra del grupo municipal de Vox, la abstención de la concejala no adscrita Silvia Asencio y el voto favorable del PP, PSOE y Acord per Guanyar, se ha acordado una declaración institucional con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Colaboración en las elecciones generales

Por otro lado, el pleno municipal ordinario de este mes de noviembre en el Ayuntamiento de Crevillent ha dado luz verde por unanimidad al programa de productividad por colaboración en el proceso electoral de las elecciones generales de este próximo domingo, que establece las condiciones para asignar y percibir las retribuciones correspondientes a los trabajos extraordinarios que realice el personal municipal durante la preparación, organización, coordinación, desarrollo y cierre de la convocatoria electoral.

El programa aprobado contempla también las tareas de apoyo administrativo y operativo relacionadas con la gestión de las asignaciones electorales.

Con esta regulación se pretende garantizar el correcto funcionamiento de los servicios municipales durante el proceso, reconocer las responsabilidades adicionales que asuma el personal participante y establecer un sistema de compensación.