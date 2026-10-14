L´Aljub conquista el Oro en los International Solal Marketing Awards

El centro comercial L´Aljub ha obtenido el Premio Oro en la categoría Corporate Social Responsibility (CSR) de los International Solal Marketing Awards 2026, considerados los galardones de mayor prestigio del sector de los centros comerciales y el retail a nivel internacional. El reconocimiento se entregó anoche en la gala celebrada en Budapest y ha premiado la campaña ‘This bag has many lives and you live them all’ (‘Esta bolsa tiene muchas vidas y tú las vives todas’).

Una acción, desarrollada por el equipo de marketing del centro comercial dentro de la estrategia de sostenibilidad Destino 2030. La iniciativa convirtió una gran lona publicitaria que había finalizado su vida útil en 1.282 bolsas únicas elaboradas de forma artesanal junto al alumnado del Colegio Público de Educación Especial Tamarit de Elche. El proyecto dio una segunda vida a un material destinado a convertirse en residuo y, al mismo tiempo, generó una experiencia real de inclusión, aprendizaje y visibilidad para los jóvenes participantes. Más que una acción promocional, la campaña transformó un objeto cotidiano en un símbolo de compromiso social y ambiental. Cada bolsa era diferente y contaba una historia propia de reutilización, creatividad y colaboración, demostrando que la sostenibilidad puede generar un impacto tangible en las personas y en la comunidad.

El Oro en los Solal Awards supone un nuevo reconocimiento internacional para una iniciativa que ya había sido premiada anteriormente por su originalidad e impacto social. La campaña fue distinguida en Publifestival 2025 con el premio a la Mejor Originalidad en Proyecto o Acción Social. También obtuvo un reconocimiento en los WINA Awards 2026 (World Independent Advertising Awards), donde resultó ganadora en la categoría Environment, consolidándose como uno de los proyectos más emblemáticos y premiados desarrollados por L'Aljub en los últimos años. Además, el centro comercial ha vuelto a destacar en esta edición de los premios gracias a la campaña ‘Smart Fashion Movement’, que ha sido seleccionada como finalista por su innovadora propuesta para fomentar una relación más consciente entre moda, bienestar emocional y consumo responsable.

La directora de Marketing de L'Aljub, Lucía González, ha destacado que "este premio reconoce una forma de entender nuestro papel en la sociedad. Estamos especialmente orgullosos porque pone en valor un proyecto real nacido de la colaboración con el colegio Tamarit de Elche y que demuestra que las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. En L'Aljub medimos el éxito por la huella positiva que dejamos en las personas y en nuestro entorno, y este reconocimiento internacional confirma que vamos por el buen camino”. Por su parte, el gerente del centro comercial, Daniel Párraga ha manifestado que “este galardón reconoce una forma de hacer marketing que se atreve a ir más allá de los formatos convencionales. Con esta campaña hemos querido demostrar que es posible crear comunicación social disruptiva y con alma, capaz de generar conversación, inspirar cambios y conectar de manera auténtica con la sociedad. Que esta visión haya sido reconocida con el máximo galardón internacional del sector supone un enorme orgullo para todo el equipo”.

Con esta distinción, L'Aljub continúa avanzando en su estrategia Destino 2030, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la creación de iniciativas capaces de generar un impacto real y duradero en la comunidad.