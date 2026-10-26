Juan Vidal, diseñador de moda de Elda, recibe el Premio Trayectoria en el III Congreso Internacional de Diseño celebrado en Elche

El diseñador de moda Juan Vidal, de Elda, ha sido galardonado con el Premio Trayectoria en el marco del III Congreso Internacional de Diseño celebrado en el Colegio de la Abogacía de Elche (nueva denominación aprobada por la Generalitat Valenciana para el hasta ahora Colegio de Abogados ilicitano).

El evento tuvo lugar la pasada semana y reunió a especialistas en diseño y propiedad intelectual que tuvieron la oportunidad de abordar el valor estratégico del diseño para las empresas, la lucha contra las falsificaciones y los retos que plantea la inteligencia artificial (IA).

Juan Vidal ha reivindicado la protección de los creadores frente a las copias, recalcando la necesidad de reforzar la protección jurídica de las creaciones frente a las copias y ha insistido en que es fundamental distinguir entre la inspiración, imprescindible en cualquier proceso creativo, y la reproducción de diseños ajenos para aprovecharse del talento y del trabajo de otros profesionales.

Además, Vidal se ha referido al impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector de la moda. Aunque la ha calificado como una "herramienta imprescindible", ha expuesto que no debe sustituir la función creativa ni el talento humano.

A lo largo de su carrera profesional, el diseñador eldense ha recibido prestigiosos reconocimientos, como el Premio Nacional de Moda. También ha ganado el concurso ‘Who's on next’ que organiza la revista Vogue, especializada en moda, que reconoce el mejor talento joven.

Las colecciones de Juan Vidal han desfilado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y sus diseños han vestido a personalidades internacionales como Lady Gaga y Kendall Jenner, además de a la reina Letizia.

Elche reivindica el diseño como motor de competitividad

El decano del Colegio de la Abogacía de Elche, Diego García, ha destacado el valor del diseño como factor de diferenciación empresarial: “Elche es un escenario idóneo para celebrar este congreso, que nos mueve a reflexionar sobre el diseño como elemento diferenciador y como activo estratégico para la innovación y la competitividad de las empresas”, ha dicho García que ha incidido en que “el diseño no es solo una cuestión estética”, defendiendo que “todo esfuerzo innovador merece ser reconocido y protegido jurídicamente”.

Por otro lado, Diego García ha recalcado la puesta en marcha de la Sección de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados y del Observatorio de la Industria del Calzado, impulsado en colaboración con la Federación de Industrias del Calzado Español.