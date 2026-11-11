La industria y el comercio apenas dan apoyo en Elche a una huelga general que desde la sanidad y educación secundan en mayor medida

La huelga general se está desarrollando este miércoles en Elche de una manera muy desigual en cada uno de los sectores productivos.

La incidencia está siendo baja en la industria y en el comercio, así como en la Administración pública, mientras que en la sanidad y educación pública se está siendo secundado de manera más mayoritaria.

Los sindicatos han cifrado en el 75 % el seguimiento de la huelga general en la sanidad pública en el municipio ilicitano, siendo los profesionales de enfermería, celadores y administrativos los que más han secundado huelga.

En este sentido, los sindicatos han criticado que se han establecido servicios mínimos muy elevados para lo que consideran necesario. Esos servicios mínimos han quedado fijados en Atención Primaria, en los centros de salud, con el personal habitual de un sábado, que es lo mismo que ha ocurrido en los hospitales en las áreas de Consultas Externas y plantas hospitalarias. Por su parte, quirófanos, Farmacia y Urgencias han tenido servicios mínimos del 100 %.

En el Ayuntamiento de Elche, según los datos ofrecidos por el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP), el seguimiento de la huelga se ha situado en torno al 8 %.

En el servicio de limpieza y recogida de la basura, en el turno de noche han secundado la huelga cinco trabajadores y en el de esta mañana han sido nueve.

Los sindicatos han denunciado que en ese servicio se han aplicado servicios mínimos que a su juicio son abusivos al alcanzar el 40 %.

El servicio de autobuses urbanos está funcionando con normalidad, con la totalidad de vehículos.

Desde los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han recalcado que hay colectivos como el de los jóvenes estudiantes que sí han realizado un seguimiento importante, aún sin cifrar exactamente, de la huelga general.

Sin incidentes con los piquetes informativos

La mañana de este miércoles se ha desarrollado en el municipio ilicitano sin incidencias reseñables más allá de algún corte de tráfico puntual o trafico lento en algunas vías provocado por la acción de grupos de piquetes informativos dispuestos por los sindicatos.

Sólo una concejala de Elche va a la huelga

Por otro lado, de los 27 concejales del Ayuntamiento de Elche, sólo ha secundado la huelga general la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, que, además, como es preceptivo, ha formalizado la comunicación a efectos de nómina de que no ha trabajado.

Los concejales del Grupo Socialista sí han trabajado, al tiempo que esta tarde tienen previsto participar en la manifestación convocada por los sindicatos en Elche, mostrando así su apoyo a todas las reivindicaciones con las que se ha convocado el paro general.

En Elche, la manifestación comenzará a las 18:00 horas de la plaza de las Chimeneas y finalizará en la plaza de Baix.

También se ha convocado una manifestación en Elda y Petrer. Allí, arrancará también a las 18:00 horas. Partirá de la avenida Reina Sofía de Petrer y discurrirá hasta la plaza Castelar de Elda.