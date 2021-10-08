AGENDA POLIDEPORTIVA

El Ilicitano adelanta su partido y el Club Balonmano Elche afronta la final de la Copa CV

El Club Voleibol Elche y el Club Waterpolo Elx debutan en la jornada inaugural de la temporada, mientras que el Club Baloncesto Ilicitano afronta su primer desplazamiento a la pista del Carolinas

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 08.10.2021 13:04

Chechu Flores, jugador del Athletic Club Torrellano.
Chechu Flores, jugador del Athletic Club Torrellano. | Athletic Club Torrellano

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE ILICITANO, VIERNES, 19:30 HORAS

TORRENT-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:00 HORAS

PREFERENTE

NO HAY LIGA ESTE FIN DE SEMANA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE-CARTAGENA, DOMINGO, 11:30 HORAS, CAMPO ANEXO AL ISABEL FERNÁNDEZ

UNIÓN ARCHENA-KELME, DOMINGO, 18:00 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTANGCO-ELCHE 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS, CAMPO 1 CIUDAD DEPORTIVA

LEVANTE 'B'-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS

RETO IBERDROLA

ELCHE CF FEMENINO-REAL UNIÓN DE TENERIFE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-FSF MÓSTOLES, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

FINAL DE LA COPA AON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CBM ELCHE VISITELCHE.COM-BM MORVEDRE, SÁBADO, 18:00 HORAS, CARRÚS

PRIMERA NACIONAL

CBM ELCHE-HANDBOL MARRATXÍ, DOMINGO, 12:00 HORAS, CARRÚS

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV CUENCA-CV ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS

WATERPOLO

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA

CW ELCHE-CN METROPOLE, SÁBADO, 18:30 HORAS, PISCINA ESPERANZA LAG

BALONCESTO

LIGA EBA

SCD CAROLINAS-CB ILICITANO, DOMINGO, 17:00 HORAS

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