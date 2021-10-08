El Ilicitano adelanta su partido y el Club Balonmano Elche afronta la final de la Copa CV

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE ILICITANO, VIERNES, 19:30 HORAS
TORRENT-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:00 HORAS
PREFERENTE
NO HAY LIGA ESTE FIN DE SEMANA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE-CARTAGENA, DOMINGO, 11:30 HORAS, CAMPO ANEXO AL ISABEL FERNÁNDEZ
UNIÓN ARCHENA-KELME, DOMINGO, 18:00 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTANGCO-ELCHE 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS, CAMPO 1 CIUDAD DEPORTIVA
LEVANTE 'B'-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS
RETO IBERDROLA
ELCHE CF FEMENINO-REAL UNIÓN DE TENERIFE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-FSF MÓSTOLES, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
FINAL DE LA COPA AON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CBM ELCHE VISITELCHE.COM-BM MORVEDRE, SÁBADO, 18:00 HORAS, CARRÚS
PRIMERA NACIONAL
CBM ELCHE-HANDBOL MARRATXÍ, DOMINGO, 12:00 HORAS, CARRÚS
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV CUENCA-CV ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS
WATERPOLO
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA
CW ELCHE-CN METROPOLE, SÁBADO, 18:30 HORAS, PISCINA ESPERANZA LAG
BALONCESTO
LIGA EBA
SCD CAROLINAS-CB ILICITANO, DOMINGO, 17:00 HORAS