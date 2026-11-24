IFA – Fira Alacant cierra una nueva edición de FIRAUTO & SOBRE2RUEDAS con un balance muy positivo. Por la feria de coches y motos han pasado más de 40.000 visitantes y se han cerrado más de 3.500 operaciones comerciales, lo que supone un impacto económico estimado de más de 80 millones de euros. El director general de IFA – Fira Alacant, Alejandro Morant, ha destacado la dimensión alcanzada por esta convocatoria. “Conseguir un impacto económico de más de 80 millones de euros en apenas tres días demuestra la importancia de tener un espacio como IFA-Fira Alacant en nuestra provincia y en concreto para el sector del motor, donde sin estas instalaciones sería imposible generar tal volumen de ventas”, y añadía que “Son cifras que reflejan el inmenso trabajo y esfuerzo de las empresas expositoras y la capacidad de esta feria para reunir una gran oferta de marcas y modelos y atraer a tanto público interesado en la compra de vehículos.”

Un total de 155 firmas expositoras han ocupado la totalidad disponible del recinto ferial, incluso fuera de los pabellones principales se pudo disfrutar de los últimos modelos de todas las marcas expositoras. Las cifras registradas en esta edición de FIRAUTO & SOBRE2RUEDAS sitúa al recinto ferial entre las citas que mayor impacto económico generan en un único fin de semana, lo que refuerza a IFA como un espacio público generador de oportunidades de negocio y empleo al servicio de los sectores productivos de la provincia de Alicante.

La afluencia de público y el volumen de operaciones comerciales reflejan la capacidad de convocatoria del certamen y el interés que mantiene entre quienes buscan adquirir un automóvil, una motocicleta o cualquier otro de los servicios y productos complementarios que se ofrecen al visitante. Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la actividad comercial generada en el recinto, con más de 3.500 operaciones registradas y un impacto económico que supera los 80 millones de euros. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de FIRAUTO & SOBRE2RUEDAS como plataforma comercial para concesionarios y empresas del sector, que encuentran en la feria un espacio donde presentar su oferta y establecer contacto directo con potenciales compradores.

La celebración conjunta de ambos certámenes ha permitido dar respuesta a las necesidades de distintos perfiles de compradores. Mientras FIRAUTO ha concentrado una amplia representación de automóviles nuevos y de ocasión, SOBRE2RUEDAS ha acercado al público las propuestas del mercado de la motocicleta, con modelos adaptados a diferentes usos y preferencias. Morant también ha señalado que: “FIRAUTO & SOBRE2RUEDAS es una cita consolidada que sigue teniendo una gran capacidad de convocatoria. Nuestro objetivo es continuar trabajando junto a las empresas del sector para mantener una feria competitiva, adaptada a las necesidades del mercado y que siga generando actividad económica en la provincia de Alicante”.

Con el cierre de esta edición, IFA – Fira Alacant reafirma su apuesta por los certámenes vinculados al sector del motor y por el desarrollo de encuentros que contribuyan a dinamizar la actividad comercial y empresarial del territorio.