La FEMP premia al Ayuntamiento de Pinoso por buenas prácticas contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Pinoso ha sido premiado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por buenas prácticas y coordinación institucional contra la violencia machista.

La alcaldesa de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó Silvia Verdú ha recogido en la sede de la FEMP el premio otorgado en el marco del X Concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres.

Premiados por en el X Concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres. | Ayuntamiento de Pinoso

Pinoso ha sido premiado por su capacidad para optimizar la coordinación y el trabajo en red entre las diferentes autoridades y organismos responsables, reconociéndose con ello el trabajo en red que se realiza la Mesa Local de Coordinación Institucional contra la violencia de género y su Protocolo de Actuación Conjunta, que se identifica como una herramienta clave para proteger de forma rápida y eficaz a las mujeres y la infancia de Pinoso.

Esa Mesa Local se puso en marcha en el mes de mayo del año 2024, coordinando a entidades municipales, autonómicas y estatales, incluyendo al Hospital General Universitario de Elda, el Centro Mujer 24 horas y el equipo Viogen de la Guardia Civil.

Un año después, en diciembre de 2025, el pleno municipal del Ayuntamiento de Pinoso aprobó por unanimidad el Protocolo de Actuación Conjunta.

La alcaldesa de Pinoso ha destacado que “es un premio a los pequeños municipios; a los pueblos que no superamos los 10.000 habitantes y que tanto esfuerzo nos cuesta llegar a poner en marcha políticas y medidas efectivas”. Además, ha confiado en que el reconocimiento obtenido “sea una inspiración para quienes a veces dudan por la complejidad de estos proyectos” porque “los esfuerzos siempre redundan en el bien de nuestra ciudadanía”.

"Eliminar la violencia de género es una cosa de todos y de todas y desde las administraciones estamos obligados a fomentar esa coordinación y colaboración interinstitucional fundamental para conseguirla", ha concluido Silvia Verdú.