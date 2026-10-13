El exconcejal del PP en Elche Luis Ángel Mateo deja la formación política para militar en Vox

A falta de un mes para el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo día 29 de noviembre, comienzan a visibilizarse movimientos significativos en los partidos políticos.

Ayer, el exconcejal del PP Luis Ángel Mateo, que fue concejal por esa formación política durante siete años, de 2011 a 2018, hizo público a través de sus redes sociales que deja de ser militante de los populares y se incorpora como afiliado a Vox.

Mateo ha asegurado que “tras una reflexión personal” ha llegado “a la conclusión de que, en el actual contexto político” se siente “más identificado con los principios, los planteamientos y las propuestas de Vox”. Ha añadido que se trata “de una decisión meditada” adoptada, ha apuntado, “desde la coherencia” con su manera “de entender la política actual y el futuro de España”.

Luis Ángel Mateo también asegura en el comunicado difundido a través de perfiles de redes sociales que “me quedo con el agradecimiento por mi etapa vivida en el PP, el respecto hacia quienes formaron parte de ella y la convicción de que cada persona debe sentirse libre de seguir el camino que considere adecuado”.

Mateo llegó a la política de la mano de la exalcaldesa del PP Mercades Alonso. En el Ayuntamiento de Elche estuvo al frente de la dirección política de áreas como Empresa, Empleo y Comercio.

El exconcejal del PP renunció a su cata de concejal en abril de 2018, argumentando esa decisión en motivos profesionales.