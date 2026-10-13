Política

El exconcejal del PP en Elche Luis Ángel Mateo deja la formación política para militar en Vox

Porque dice que coincide más con la forma “de entender la política actual y el futuro de España” de la formación ultraconservadora

David Alberola García

Elche |

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Imagen de archivo de Luis Ángel Mateo, concejal del PP en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Elche. | Onda Cero Elche

A falta de un mes para el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo día 29 de noviembre, comienzan a visibilizarse movimientos significativos en los partidos políticos.

Ayer, el exconcejal del PP Luis Ángel Mateo, que fue concejal por esa formación política durante siete años, de 2011 a 2018, hizo público a través de sus redes sociales que deja de ser militante de los populares y se incorpora como afiliado a Vox.

Mateo ha asegurado que “tras una reflexión personal” ha llegado “a la conclusión de que, en el actual contexto político” se siente “más identificado con los principios, los planteamientos y las propuestas de Vox”. Ha añadido que se trata “de una decisión meditada” adoptada, ha apuntado, “desde la coherencia” con su manera “de entender la política actual y el futuro de España”.

Luis Ángel Mateo también asegura en el comunicado difundido a través de perfiles de redes sociales que “me quedo con el agradecimiento por mi etapa vivida en el PP, el respecto hacia quienes formaron parte de ella y la convicción de que cada persona debe sentirse libre de seguir el camino que considere adecuado”.

Mateo llegó a la política de la mano de la exalcaldesa del PP Mercades Alonso. En el Ayuntamiento de Elche estuvo al frente de la dirección política de áreas como Empresa, Empleo y Comercio.

El exconcejal del PP renunció a su cata de concejal en abril de 2018, argumentando esa decisión en motivos profesionales.

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