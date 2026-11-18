Elda tendrá a lo largo del segundo semestre del próximo año una nueva sala de estudios 24 horas que estará emplazada en la antigua sede del CEFIRE en la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

El proyecto, que es parte del plan de inversiones ‘Elda parte de ti’, ha sido adjudicado por el ayuntamiento eldense con un presupuesto de más de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses a partir del inicio de los trabajos.

En virtud del proyecto adjudicado, la antigua sede del CEFIRE, ubicada en los bajos del edificio del número 14 de la calle San Crispín, va a ser transformada en un espacio de más de 760 metros cuadrados de superficie en el que habrá una sala de estudio para más de 80 personas y un salón de actos con capacidad para cerca de 70 usuarios. Además, habrá zona de recepción, espacios de trabajo colectivo con aislamiento acústico, boxes independientes acristalados para tareas en equipo y una sala polivalente.

Imagen simulada del acceso a la futura sala de estudios 24 horas de Elda. | Ayuntamiento de Elda

Por otro lado, el proyecto adjudicado contempla la remodelación de la plaza anexa al edificio en el que estará la nueva sala de estudio, que sirve de acceso al mismo, con más de 220 metros cuadrados de superficie. Allí se va a renovar el pavimento y la escalera que existe en la actualidad, así como instalar nuevo mobiliario urbano y renovar la iluminación.