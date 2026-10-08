Elche urge a la Generalitat mejoras en el servicio de autobús a la Universidad de Alicante

El Ayuntamiento de Elche ha solicitado a la Generalitat Valenciana que adopte medidas para mejorar el servicio de autobús de la línea 258 que cubre el trayecto entre la ciudad y Universidad de Alicante. Desde el gobierno municipal se insiste en que existen quejas de los estudiantes del municipio que usan a diario esa línea de autobús por las “deficiencias” que presenta el mismo y que se arrastran ya desde el pasado curso.

El consistorio ha reclamado al gobierno valenciano a través de una carta "una reordenación del servicio, con un incremento de las frecuencias y horarios especialmente en las franjas de mayor demanda, así como la incorporación de vehículos de mayor capacidad o servicios de refuerzo para evitar que los autobuses completen su aforo en las primeras paradas y dejen a usuarios sin poder subir".

Además, se solicita que se realicen las correspondientes labores de inspección y fiscalización sobre la concesionaria de la línea para comprobar el cumplimiento de los estándares de regularidad, continuidad y calidad exigibles en el servicio de transporte público.

“Un ilicitano que está en una parada a las siete de la mañana, porque empieza la clase a las ocho y media, tiene que saber que va a llegar a la hora y no estar esperando porque el autobús llega absolutamente lleno y no puede cargar más gente”, ha destacado Claudio Guilabert, concejal de Movilidad en Elche, que ha añadido que “detectamos ese problema por las numerosas quejas que recibimos del alumnado el año pasado y ya requerimos al director general que se realizara un estudio para modificar la línea, darle más servicios y más frecuencias, y este año las quejas persisten, por lo que se lo hemos vuelto a solicitar”.

“Vamos a seguir reivindicando y exigiendo que la línea 258 se habilite con más frecuencia, y si tienen que operar más autobuses, lo hagan”, ha concluido el concejal ilicitano.