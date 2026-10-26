Elche: la Copa entra en juego como una oportunidad para los menos habituales

Este martes se producirá el estreno del Elche en la presente edición de la Copa del Rey. Los ilicitanos se medirán a la UD Pinatar, de Preferente, en un partido que debe servir como rodaje para los menos habituales. Martín Anselmi repartirá minutos entre la plantilla en medio de un exigente calendario.

El Elche está inmerso en una buena racha de resultados. Ha abandonado los puestos de descenso y encara con optimismo los dos próximos encuentros de Liga en el Martínez Valero, ante Valencia y Betis. Antes, eso sí, está la Copa. Los franjiverdes se toman en serio la cita a pesar de la diferencia existente de categoría entre ambos conjuntos.

El duelo en el José Antonio Pérez servirá para que Alejandro Iturbe debute con el Elche en partido oficial. El exjugador del Atlético de Madrid aún no se ha estrenado, puesto que la competencia entre Matías Dituro e Iñaki Peña la temporada pasada le dejó sin opciones. Ni siquiera en el torneo copero.

Hay más jugadores que no están contando para Anselmi que, a priori, tendrán su oportunidad en San Pedro del Pinatar. Bambo Diaby, Matia Barzic, Grady Diangana, Josan o Eze Ponce son algunos de los futbolistas llamados a participar en Copa del Rey. También canteranos como Ali Houary o Adam Boayar.

Una de las grandes incógnitas es el estado físico de Kevin Lomonaco. El central argentino no ha debutado todavía, aunque ya es un fijo en las convocatorias. La lógica invita a pensar que este martes tendrá sus primeros minutos en partido oficial para rodarse de cara a la Liga.

Yago de Santiago es otro de los futbolistas que aspira a disputar sus primeros minutos del curso. Sin embargo, el césped artificial puede ser un impedimento para el extremo gallego. Sale de un largo período de inactividad. El estadio José Antonio Pérez, eso sí, cuenta con un césped sintético de última generación.