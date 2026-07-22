La Coordinadora Feminista de Elche denuncia la discriminación hacia las niñas en el Misteri d'Elx

La Coordinadora Feminista de Elche ha remitido sendos escritos para denunciar la “discriminación” que el colectivo considera que sufren las mujeres en las representaciones del Misteri d’Elx. Pese a que el drama asuncionista data del siglo XV, el colectivo feminista sostiene que los tiempos han cambiado y que, en la actualidad, "resulta ilógico que personajes femeninos del Misteri d’Elx sean puestos en escena por niños".

Para la Coordinadora Feminista de Elche, que ‘La Festa’ se encuentre fechada en dicha etapa histórica es “un argumento que no tiene el suficiente peso como para no abrir las representaciones del drama asuncionista a la participación de las mujeres”.

Además de los escritos remitidos a los gobiernos central y autonómico, la entidad ha anunciado que tiene la intención de dirigirse al Patronato Nacional del Misteri para reclamar que “estudie” la petición de que las niñas y las mujeres también participen en las representaciones e instancias como la Escolanía.

Marisa Bartolomé, integrante de la Coordinadora Feminista de Elche, ha señalado que “no se puede permitir que Patrimonios de la Humanidad mantengan este tipo flagrante de desigualdad y discriminación para las mujeres ilicitanas, porque se está dejando fuera al 51% de la población que representan estas mujeres, una cuestión que es una vulneración de los derechos humanos”.

El colectivo ha escenificado esa crítica en una comparecencia ante los medios de comunicación, celebrada junto a la estatua de ‘Las Tres Marías’ que hay en las inmediaciones de la basílica de Santa María.

Asimismo, la entidad ha advertido que no descartan dirigirse a la UNESCO para expresar ante ella su queja e incluso ha considerado que, ante una problemática de estas características, podría correr riesgo la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad.