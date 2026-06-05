Compromís insta en Elche al PP y Vox pedir a AENA el cambio de trayectoria en los vuelos del aeropuerto

Compromís per Elx ha instado hoy al equipo de gobierno del PP y de Vox en el municipio, encabezado por el alcalde de Elche Pablo Ruz, a reclamar a AENA la modificación de la trayectoria de los vuelos operados en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ para minimizar las molestias a los vecinos que residen en el entorno del mismo.

Esa es una reivindicación de los residentes en todo ese entorno y además, según explica Compromís per Elx, “en estos momentos se está trabajando en un diseño alternativo de los trazados en el marco del proyecto AMELIA II, que acabará implementándose en marzo de 2028 como marca la normativa europea para reducir el impacto acústico y medioambiental de los aeropuertos”.

Por ello, desde la coalición se valora como “imprescindible” que ahora, en esa fase de diseño de las nuevas rutas, el Ayuntamiento exija las modificaciones que urgen los vecinos de las pedanías ubicadas en las inmediaciones del aeropuerto.

“Frente a la falta de acción política por parte del gobierno municipal del PP y Vox para resolver las problemáticas que sufren vecinos y vecinas del entorno del aeropuerto, desde Compromís nos hemos reunido con las entidades vecinales del Altet y Torrellano para vehicular sus demandas, pues aseguran sentirse abandonados por el gobierno municipal ante esta situación que afecta directamente a su calidad de vida”, ha afirmado Esther Díez, concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Elche.