El Club Balonmano Elche se impuso 20-29 en Villava a Beti-Onak y llega al parón de selecciones colíder, junto a Bera Bera. La competición se detiene hasta el 29 de diciembre por el Europeo de las 'Guerreras' de Joaquín Rocamora. El equipo de Alberto Zabalegui mantiene el pulso con las de San Sebastián.

La primera parte estuvo apretada, con alternativas en el marcador. Nicole Morales realizó un gran partido y el Elche fue un vendaval tras el descanso. Resaltó Savina Gabriela Bergara con seis goles. También Jimena Laguna y Carmen Figueiredo, con cinco dianas cada una.

Por otro lado, Elda Prestigio también hacía los deberes y aprovechaba el pinchazo de Málaga Costa del Sol para quedarse en tercera posición. Las chicas de Beatriz Escribano se impusieron por 26-22 a Oviedo y prolongan su buena dinámica. Han ganado ocho partidos en diez jornadas.