La campaña de L´Aljub que no pide likes ni compras, solo que te quedes un rato

El Centro Comercial L'Aljub y la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) han puesto en marcha la campaña de concienciación social ‘Quédate un rato’. La iniciativa estará activa en la plaza virtual del centro hasta el próximo 17 de octubre y busca sensibilizar a las familias sobre la urgencia de reducir las interferencias digitales y regalar tiempo de calidad, escucha activa y acompañamiento emocional a los más jóvenes. La acción busca sensibilizar tanto a adolescentes como a familias, amigos y adultos de referencia desde una perspectiva positiva, alejada de mensajes alarmistas o culpabilizadores. En lugar de señalar la tecnología como un problema, la campaña pone el foco en el valor de la presencia real y en el papel que pueden desempeñar pequeños gestos cotidianos para fortalecer los vínculos emocionales. Daniel Párraga, gerente del Centro Comercial L’Aljub ha destacado en la presentación de la campaña que “en la sociedad actual no solo los jóvenes se aíslan tras las pantallas; también los adultos nos vamos cuando respondemos con prisa o no sostenemos una conversación. Con ‘Quédate un rato’ queremos aprovechar la capacidad de L’Aljub como espacio de encuentro para ofrecer un verdadero oasis de descompresión emocional. Detenerse unos minutos, escuchar sin juzgar y regalar un abrazo o diez minutos de atención es el gesto más sencillo y poderoso para cuidar la salud mental de quienes más queremos”.

Hemos conocido que el 70% de los trastornos mentales debutan en la adolescencia. Desde la Fundación ANAR, la psicóloga, Loreto Esclapez, ha señalado que muchas familias buscan ayuda profesional buscando soluciones y no se paran en lo más básico, que es escuchar, estar presente, mirar a los ojos, no juzgar y no etiquetar. "Si le prestamos atención a un hijo adolescente en su día a día, se va a sentir seguro y sabrá que la relación con sus padres es un lugar seguro donde contar lo que le pasa”, ha destacado la psicóloga, durante la presentación de la campaña en L´Aljub. Como elemento central se ha dado a conocer en la plaza virtual del centor comercial: un stand donde un personaje neutro y anónimo, invita a los visitantes a recibir un abrazo sin tiempo definido ni prejuicios. Esta dinámica actúa como una demostración física de lo que significa ‘quedarse’ y detener el ritmo cotidiano, ya que mientras se abraza no se puede mirar el móvil ni acelerar el paso. ‘Quédate un rato’ se encuadra en la estrategia de compromiso social de L’Aljub dentro del ODS 3, Salud y Bienestar, de su programa ‘Destino 2030’ y forma parte de la campaña transversal Caring for Communities, impulsada por CBRE para transformar los activos comerciales en entornos que aportan un valor real y positivo a la comunidad.

Además de la instalación presencial, la campaña cuenta con un soporte digital una landing page específica (www.cclaljub.com/quedate-un-rato). Desde este espacio se puede visibilizar toda esta problemática y acceder de forma directa, gratuita y confidencial a las líneas de atención y chats de ayuda de la Fundación ANAR. También se ha desplegado una estrategia global que transforma los espacios cotidianos de L’Aljub mediante mensajes directos y reflexivos. A través de manteles especiales en la zona de restauración, vinilos en el suelo y cartelería informativa de formato libre en diversas áreas del centro. Al mismo tiempo, las redes sociales del centro y las pantallas digitales emitirán durante el mes de octubre píldoras audiovisuales y consejos prácticos elaborados junto a la Fundación ANAR para promover la conversación en el hogar.

La acción nace en un contexto en el que la salud mental de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Según datos de Fundación ANAR, el 51,8% de las consultas realizadas por los propios menores de edad a sus Líneas de Ayuda están relacionadas con problemas de salud mental. Y es que, según un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad, realizado por la Universidad de Sevilla y auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada tres adolescentes experimenta malestar emocional-psicosomático de forma frecuente. Además, según el estudio, el 15,4% de los niños y adolescentes reconoce sentirse solo con frecuencia. Fundación ANAR ha detectado, en este sentido, que el uso inadecuado de la tecnología está presente en el 63,3% de los casos atendidos relacionados con salud mental. Ante este contexto, bajo el lema ‘Quédate un rato’, la iniciativa promovida por el Centro Comercial L’Aljub invita a reflexionar sobre el impacto que tienen las conexiones sociales en nuestro bienestar y sobre la necesidad de recuperar espacios de conversación, escucha y presencia en un mundo marcado por las prisas y la hiperconectividad.

Esta iniciativa forma parte de Caring for Communities, el programa de impacto social de CBRE Property Management, que busca generar un impacto positivo y medible en las comunidades donde están presentes los activos que gestiona la compañía. En este caso la acción ‘Quédate un rato’ se ha llevado a cabo en 52 activos en Iberia, entre Centros Comerciales (39) y Oficinas (13). Desde esta filosofía, CBRE entiende que los espacios pueden desempeñar un papel activo en el bienestar de las personas, promoviendo iniciativas que favorezcan la conexión, la inclusión y la calidad de vida. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, esta visión se materializa en la campaña ‘Quédate un rato’, desarrollada junto a Fundación ANAR para sensibilizar sobre la salud mental adolescente y fomentar la escucha, la presencia y los vínculos reales como herramientas de cuidado emocional.

DATOS IMPORTANTES SOBRE SALUD MENTAL JUVENIL

El 51,8% de las consultas realizadas por los propios menores de edad a las Líneas de Ayuda de Fundación ANAR están relacionadas con problemas de salud mental.

En el 63,3% de los casos relacionados con salud mental atendidos por Fundación ANAR está presente el uso inadecuado de la tecnología.

1 de cada 3 adolescentes afirma experimentar malestar emocional de forma frecuente, experimentando malestar psicosomático.

El 15,4% de los adolescentes reconoce sentirse solo con frecuencia.