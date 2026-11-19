Alejandro Montalbán conquistó el pasado fin de semana la 40ª edición de la Volta a la Foia. El corredor tiene 28 años y logró el oro en la prueba por segunda temporada consecutiva. El evento tiene un recorrido de más de 27 kilómetros. Marcó un tiempo de 1 hora y 38 minutos.

El recorrido une por carretera los municipio de Castalla, Onil e Ibi. Montalbán ha destacado en Onda Cero la dureza del recorrido, con constantes "subidas y bajadas". Entre los próximos objetivos del atleta, figura la Media Maratón de Aspe que se desarrollará a finales del mes de diciembre.