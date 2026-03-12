La asociación de vecinos de Altabix piden en Elche el control del reciclaje de los ciudadanos a través de sistemas inteligentes

La Asociación de Vecinos Barrio Obrero de Altabix de Elche ha abogado por la puesta en marcha en el municipio de un modelo basado en sistemas inteligentes con identificación de usuario para registrar lo que cada ciudadano recicla depositando los residuos en cada uno de los contenedores de cartón, envases o vidrio.

El objetivo de la iniciativa pasa facilitar el acceso al conjunto de la ciudadanía a las bonificaciones articuladas para la cuantía de la tasa de basura.

En estos momentos, únicamente acceden a los distintos tramos de bonificación los ciudadanos que reciclan depositando los residuos en los puntos limpios del municipio, tanto en los fijos como en los móviles. En ellos se requiere el DNI del titular de la vivienda desde la que se recicla y a partir de ahí se acredita las veces que ha reciclado y en función de ello la cuantía de bonificación a la que accede en el recibo de la basura del año siguiente.

Mediante un comunicado, la Asociación de Vecinos Barrio Obrero de Altabix ha defendido que ese requerimiento “penaliza” a la persona que “ya recicla” depositando los residuos en los contenedores de recogida selectiva ya que, para acceder a una bonificación, les obliga a desplazarse a puntos limpios con horarios limitados.

La asociación vecinal sostiene que “otros ayuntamientos, como el de Alicante (también gobernado por el PP), aplican bonificaciones basadas en sistemas inteligentes vinculados al uso del contenedor marrón, sin exigir desplazamientos ni trámites presenciales” y reclama que en Elche se adopte la misma medida.

Para el colectivo vecinal, el modelo propuesto por el equipo de gobierno del PP y de Vox en Elche para gestionar la tasa de basura “es ineficiente y contradictorio con los objetivos ambientales que persigue, ya que castiga a quienes reciclan” y dificulta el acceso a las bonificaciones.

La asociación ha denunciado “la ausencia” de participación de asociaciones y agentes sociales en el diseño de la tasa y ha exigido que el Ayuntamiento impulse “una campaña informativa” en torno a la tasa de basura “más clara y ambiciosa”. También ha pedido “la revisión de los requisitos para acceder a las bonificaciones y su flexibilización, de modo que más personas puedan reciclar sin obstáculos”.