La lluvia reaparece en Elche, Crevillent y Santa Pola con fuerza y acompañada de truenos

Ciudadanos con paraguas cruzando un paso de peatones en Elche.
La lluvia, y con mucho aparato eléctrico, ha llegado este martes a la comarca del Baix Vinalopó.

La previsión meteorológica apunta a que las precipitaciones van a ser persistente durante todo el día.

Hasta la próxima medianoche, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado en el sur de la provincia el aviso amarillo por precipitaciones con acumulados de hasta 20 litros de lluvia por metro cuadrado (l/m²) en una hora y 60 en doce horas.

Poco antes de las 09:00 horas, se registraban ya algunos datos destacables como los más de 30 l/m² de lluvia recogidos en área del barrio Altabix-Universidad, al sur de Derramador o en Las Bayas.

Río Vinalopó a su paso por el centro de Elche en un día de lluvia intensa.
Junto a la lluvia, va a ser protagonista el descenso de las temperaturas, que en sus valores máximos van a rondar los 14 grados en Elche y Crevillent, en Santa Pola se alcanzarán los 15.

El viento a partir de mediodía soplará moderado de levante.

Próximos días

De cara a mañana miércoles se prevé un día con nubes y claros, en el que a primeras horas aún habrá posibilidad de alguna lluvia de carácter débil.

Los siguientes días ambiente soleado y temperaturas al alza, especialmente el viernes con algo de viento de poniente.

