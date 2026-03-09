Elche habilita como festivos aperturables en el comercio el primer Lunes de Mona y el día 16 de agosto

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha anunciado este lunes que los comercios que no tienen liberalizado el horario de apertura, entre los que se encuentran las grandes superficies comerciales, no abrirán este año en el municipio ni el Domingo de Resurreción (5 de abril) ni el 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción.

Sí será comercialmente aperturables las jornadas siguientes a ambos días, es decir, el lunes 6 de abril y el domingo 16 de agosto.

Ruz ha confirmado que la petición realizada por el Ayuntamiento de Elche a esos cambios en el calendario laboral del municipio ilicitano ha recibido el visto bueno del Servicio Territorial de Comercio Consumo de la Generalitat Valenciana.

“Hay festivos que son sagrados y hay que blindarlos, como es el caso del Domingo de Resurrección o el 15 de agosto que no se van a abrir las grandes superficies comerciales, se trata de sentido común y siempre pensando en los trabajadores”, ha explicado Pablo Ruz que ha insistido en que esos cambios en los días aperturables comercialmente busca equilibrar la actividad comercial con el calendario festivo y social de Elche.

Con ello, el calendario de festivos habilitados para la práctica comercial en el municipio de Elche durante el año 2026 queda de la siguiente manera:

4 de enero de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.

11 de enero de 2026 – Domingo. Rebajas de invierno.

3 de abril de 2026 – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.

6 de abril de 2026 – 1º Lunes de Mona (en sustitución del Domingo de Resurrección)

5 de julio de 2026 – Domingo. Rebajas de verano.

16 de agosto de 2026 – Domingo (en sustitución del día 15, Asunción de la Virgen).

12 de octubre de 2026 – Lunes. Fiesta Nacional de España.

29 de noviembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

13 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

20 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

27 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.