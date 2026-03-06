Magníficas noticias en Elche: los ilicitanos que estaban en Kuwait, Dubái y Abu Dabi vuelven a casa este fin de semana

Trece de los catorce ilicitanos e ilicitanas que estaban bloqueados en países de Oriente Medio tras el estallido de la guerra en Irán van a volver a Elche a lo largo de este fin de semana.

Se espera que en las próximas semanas puedan salir de la zona de conflicto los cuatro vecinos del municipio ilicitano que se encuentran en Dubái, dos que están en Abu Dabi y los ocho a los que la escalada bélica les ha pillado en Kuwait. De estos últimos tres son menores (dos niños de 7 años y un joven de 17).

En Kuwait se queda el ilicitano que reside en el país desde hace año porque para salir del país y retornar necesita un permiso específico que no pueden tramitar hasta la próxima semana. Cuando disponga de ese documento tratará de regresar a España, para unirse a su mujer y su hijo que viajan este fin de semana.

El grupo de ilicitanos que están en Kuwait han logrado finalmente la ayuda de la Embajada española que les facilita el transporte en autobús hasta un aeropuerto más cercano al que le planteaban en un principio, que se encontraba a unos 1.500 kilómetros de donde estaban. Ahora se van a desplazar a unos 500 kilómetros y en una ruta más segura.

Así lo ha desvelado este viernes Pablo Ruz, alcalde de Elche: “El Ayuntamiento sigue en contacto permanente con todos los ilicitanos que se encuentran en los diferentes países de Oriente Medio ofreciendo todos los recursos posibles”, ha afirmado el edil ilicitano que también ha apuntado que “nadie se va a quedar allí, y muchos menos abandonado o no escuchado por parte de este gobierno municipal”.

“Nos preocupa mucho esta situación, queremos que se resuelva cuanto antes y esperamos que la semana que viene todos estén ya en casa”, ha añadido el alcalde de Elche.