Padres del colegio El Palmeral de Elche denuncian que Educación impide su derecho a votar la jornada escolar

Un grupo de familias del colegio público El Palmeral de Elche ha denunciado que la Conselleria de Educación les ha “denegado” su “derecho a votar” para decidir el tipo de jornada escolar (continua o partida) que quieren para sus hijos durante el curso 2026/2027.

Estaba previsto que la votación se celebrase este pasado martes, pero no se pudo llevar a cabo al no recibir la autorización de la conselleria que ha argumentado para ello la falta de firma en el acta del Consejo Escolar y de la dirección del centro, así como la existencia de aula de 2 años en el centro y una falta de documentación específica del aula de 2 años.

Esos tres aspectos han sido rebatidos por el grupo de familias que lidera la denuncia que, por ejemplo, respecto a la alusión a la existencia en el centro de un aula de 2 años insisten en que ese criterio de limitación para votar la jornada escolar no se ha aplicado en otros centros educativos del municipio que también disponen de ese servicio.

Las familias del colegio El Palmeral han criticado que no solo se les ha impedido votar, sino que tampoco se les ha dado la oportunidad de presentar alegaciones o subsanar posibles defectos formales, pese a que la normativa contempla expresamente un plazo de subsanación antes de adoptar una resolución definitiva.

El colectivo de padres ha incidido en que su reivindicación no se centra en el sentido del voto (jornada continua o partida), sino en la defensa del derecho de las familias a pronunciarse sobre el horario escolar de sus hijos e hijas en igualdad de condiciones y con todas las garantías legales.