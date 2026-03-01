La Policía Nacional detiene en Elche a los dueños de una empresa de reformas por estafar más de 160.000 euros a dos familias

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres acusados de estafar más de 160.000 euros a dos personas, propietarias de sendas viviendas en las que se había contratado reformas integrales. Una está en la ciudad ilicitana y la otra en Torrellano.

El dinero presuntamente estafado es el que las víctimas entregaron a los arrestados como adelanto para el inicio de las obras. La investigación ha concluido que esos trabajos se iniciaban, pero los meses transcurrían y apenas avanzaban, más allá de la primera fase de la primera fase de demolición y cimentación. De hecho, en ninguna de las dos reformas investigadas se había avanzado la ejecución de los trabajos más de 18 %.

Según ha desvelado la Policía Nacional, una de las familias víctima de la estafa invirtió todos sus ahorros en la reforma de la vivienda y tras la estafa que han sufrido deben abandonar ahora la vivienda que alquilaron durante las obras quedándose en la calle con una niña de corta edad.

Los arrestados son dos hombres de 48 y 64 años de edad. Ambos son los administradores de la empresa de reformas contratada por las dos familias víctimas de las presuntas estafas.

La investigación llevada a cabo por la Policía Judicial de la Comisaría de Elche ha revelado que la práctica habitual de los ahora detenidos era captar víctimas que necesitan realizar reformas de gran envergadura, ofertando precios por debajo del mercado para conseguir así la consecución de la obra. Posteriormente, tras formalizar el contrato, solicitaban entre un 18 y un 30 % del total de lo presupuestado, cantidad que, al ser restauraciones de gran envergadura eran de una elevada cuantía.

A continuación, llevaban a cabo los trabajos de demolición y cimentación, dado que son los que menor gasto requieren, y no se necesita personal muy cualificado para ello, suponiendo un coste mínimo a desembolsar del dinero percibido por las víctimas, siendo realizado con gran rapidez, para dar confianza a las víctimas, a quienes llegaban a solicitar la entrega de más dinero con la excusa de compra de material u otros pagos.

Tras ello, el proceso de obra se iba dilatando, dando excusas para no continuar con la misma, llegando a acceder a los inmuebles trabajadores que lo único que harían sería ir a la obra para sentarse allí y almorzar, sin hacer ningún tipo de trabajo, ya que no tendrían en la obra ni herramientas ni material para continuar con lo contratado.

Con todo, el objetivo final de los detenidos era obtener de las víctimas el máximo dinero posible, no teniendo intención en ningún momento de finalizar las obras, sino más bien invertir lo mínimo en los trabajos iniciales, intentando gastar lo menos posible del dinero de sus víctimas.

Obras de 129.000 y 200.500 euros

Una de las familias víctimas de la estafa contrató con la empresa de reformas de los detenidos la ejecución de una reforma integral de una vivienda en unos trabajos que tenían un presupuesto total de 129.000 euros.

Los arrestados recibieron más de 108.000 e iniciaron las obras en febrero del año 2025, pero un año después se había ejecutado sólo un 17 % de los trabajos, tal y como ha certificado un arquitecto técnico.

La segunda familia víctima de la supuesta estafa perpetrada por los arrestados, contrató con estos trabajos de reforma por valor de 200.500 euros, habiendo entregado hasta el momento de presentar la denuncia más de 55.500 euros. Los trabajos comenzaron en el mes de julio del pasado año y desde el mes de diciembre no se realizó ningún trabajo más.

En este caso, un arquitecto ha valorado que sólo se han ejecutado obras por valor de 24.800 euros.