La Policía Nacional detiene en el aeropuerto Alicante-Elche a un ciudadano reclamado por Reino Unido

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ a un ciudadano que estaba reclamado por las autoridades de Reino Unido por tráfico de drogas.

Fue sorprendido cuando se personó en las instalaciones del aeropuerto para recoger a un familiar.

Los hechos por los que estaba siendo buscado fueron cometidos en el mes de mayo de 2024 cuando fue detenido por la policía en el Reino Unido transportando un kilo de cocaína de gran pureza. El hombre fue acusado de estar relacionado en diversos transportes de cocaína y cuando iba a ser detenido por las autoridades británicas el investigado ya se encontraba en paradero desconocido por lo que le fue interpuesta a mediados del mes de septiembre de 2025 una Orden Internacional de Detención.

El detenido, da nacionalidad británica, de 43 años de edad, ha quedado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, que es el órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.