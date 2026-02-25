Los taxistas de Elche también se moviliza en Valencia para exigir medidas frente a la proliferación de VTCs

En torno a 60 taxistas de Elche se han desplazado este miércoles a Valencia para participar en la concentración junto al Palau de la Generalitat para exigir medidas efectivas y contundentes frente a la presencia, “cada vez más numerosa”, de VTCs en el conjunto de la Comunitat Valenciana, que es una situación que afecta también a Elche y al Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

El sector del taxi está en la jornada de hoy de huelga general. Hasta las 06:00 horas de este jueves, sólo se van a realizar servicios mínimos, atendiendo desplazamientos de personas con movilidad reducida, clientes que tengan que acudir a una estación de tren o al aeropuerto por motivos de viaje o personas que tengan que acudir a una cita médica.

Los taxistas denuncian que en los últimos meses, la presencia de VTCs se ha incrementado en el conjunto de la Comunitat en torno a un 30 %, que es un índice que se puede extrapolar al aeropuerto de El Altet de Elche. El colectivo del servicio público de transporte incide en que las VTCs fijan los precios de los servicios libremente, mientras que los taxis los tienen tasados, al tiempo que acusan al Gobierno autonómico de favorecer al de VTCs.

En la actualidad hay 4.400 licencias de taxis en la Comunitat y 1.800 de VTCs, pero la conselleria tiene sobre la mesa 4.000 peticiones de licencias de VTCs.

La huelga de este miércoles y la movilización de taxistas celebrada en Valencia ha sido una movilización que, según aseguran los convocantes, no será puntual si la Generalitat Valenciana no atiende a sus peticiones. Tras la movilización de hoy, si no hay cambios en la situación, los taxistas advierten que volverán a manifestarse, probablemente, a finales del mes de marzo.