El Elche dispone de 600 entradas para Villarreal: a la venta este lunes por la tarde

El Elche dispone de 600 localidades para el Villarreal-Elche, previsto para el próximo domingo 8 de marzo a las 14:00 horas. Las entradas se ponen a la venta es lunes por la tarde, a las 16:00 horas. Tienen un coste de 30 euros y se venderán solo para abonados de manera online.

El club ilicitano incide en que un 20% de las 600 entradas están reservadas para la Federación de Peñas y la Grada de Animación. El desplazamiento a La Cerámica es uno de los más cercanos y, a pesar de la mala dinámica de resultados que atraviesa el Elche, se prevé que haya demanda.

Se ha organizado viaje en autobús y el precio del billete es de 20 euros. Saldrán el domingo 8 de marzo a las 08:00 horas desde el Martínez Valero. El regreso tendrá lugar a la conclusión del partido en Villarreal.

Tras medirse en enero a Valencia y Levante a domicilio de forma consecutiva, el de La Cerámica es el desplazamiento más asequible que queda hasta final de temporada. La afición del Elche no dejará solo al conjunto de Eder Sarabia en un momento decisivo de la temporada.