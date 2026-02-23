Una empresa de la UMH de Elche diseña un dispositivo con IA que elimina el error humano en operaciones de angioplastia

Una empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha diseñado un dispositivo con Inteligencia Artificial (IA) que elimina el error humano en operaciones de angioplastia.

Se trata de la empresa Valux Medical y es una herramienta bautizada con el nombre de ‘Intara’, que está motorizada, es programable y se puede controlar como un ordenador. Se conecta a un catéter con balón y cuenta con una interfaz en la que el cirujano introduce los parámetros exactos que se deben utilizar en cada caso y con ellos el dispositivo controla la velocidad y la duración del inflado del balón de forma exacta y segura. Además, reacciona rápida y automáticamente a las variables que puedan surgir durante el proceso.

El dispositivo se usa a la hora de realizar una angioplastia, que es un procedimiento médico mínimamente invasivo utilizado para abrir arterias coronarias estrechadas o bloqueadas por acumulación de colesterol, calcio u otras sustancias, lo que conlleva que llegue menos sangre a los órganos vitales. Con esa intervención quirúrgica se mejora el flujo sanguíneo al corazón.

El valor añadido de ‘Intara’ reside, además, en que gracias a la IA que incorpora es capaz de aprender: de este modo, cuantos más procedimientos realiza, más entrenado está y mejor los ejecuta, perfeccionándose a sí mismo constantemente.

El novedoso dispositivo ha sido diseñado por el cirujano vascular David Martínez y su creación ha sido materializada en el Laboratorio de Prototipado del Parque Científico de la UMH.

‘intara’ está en estos momentos en fase de validación y la compañía Valux Medical confía en poder lanzar ‘Intara’ al mercado en el año 2030.