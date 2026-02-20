Los delitos telemáticos continúan su escalada en Elche, Crevillent y Santa Pola

Los delitos telemáticos (cometidos mediante Internet) continúan su escalada. En Elche crecieron el pasado año un 13,5 % respecto a las cifras registradas durante el año 2024.

Así lo pone de manifiesto el informe con el balance de criminalidad de Ministerio del Interior correspondiente a 2025 que muestra que las denuncias por estafas informáticas han aumentado un 7,5 %.

Ese balance computa datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

En el apartado de criminalidad convencional, los delitos experimentaron una caída cifrada en el 1,3 %, destacando la disminución de las denuncias por delitos contra la libertad sexual (-14,5 %), las del capítulo de delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (-14,3 %) y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-12,2 %).

Por el contrario, a lo largo de 2025 aumentaron los homicidios consumados, de los que se registraron tres en la ciudad, y los de en grado de tentativa, de los que se contabilizaron hasta siete. También se incrementaron en un 30 % las agresiones sexuales con penetración, acreditando la estadística del Ministerio de Interior un total de 39.

En Crevillent, las infracciones penales cometidas en o por medios cibernéticos aumentaron un 33 %, y las del capítulo de criminalidad convencional crecieron en un 17,6 %.

Los delitos graves de lesiones y riña tumultuaria, junto a los hurtos, fueron los que más crecieron, concretamente un 29 % y un 28 %, respectivamente. Además, los delitos por tráfico de drogas crecieron en un 18 % y la sustracción de vehículos en un punto menos, un 17 %.

Por otro lado, en Santa Pola, la criminalidad convencional descendió el pasado año en un 3,1 % y las denuncias por ciberdelincuencia aumentaron en un 2,4 %.

En la localidad marinera, el repunte más significativo se ha registrado en el apartado de tráfico de drogas, que ha experimentado un crecimiento del 91 %.

Comarcas del Medio y Alto Vinalopó

En las comarcas del Medio y Alto Vinalopó las infracciones penales han crecido en todos los municipios de más de 20.000 habitantes, tanto en el apartado de criminalidad convencional como en la de cibercriminalidad.

Con ello, en Elda la criminalidad convencional ha descendido un 4,6 %, mientras que los ciberdelitos han crecido un 14 % respecto al año 2024; en Petrer, el apartado de delitos por Internet se ha disparado un 25 % y los adscritos al apartado de criminalidad convencional han aumentado un 8 %; en Aspe la cibercriminalidad ha crecido en un 39 % y la criminalidad convencional en un 5 %.

En Novelda los delitos cometidos desde el ámbito digital han repuntado más de un 200 %, situándose en 253 durante el pasado año, frente a los 67 registrados en 2024. Por su parte, la criminalidad convencional ha aumentado en ocho puntos.

Y en Villena, las denuncias por ciberdelitos han crecido un 24 % y las de criminalidad convencional lo han hecho en un 14 %.