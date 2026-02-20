Detenidos tres hombres tras el asalto violento en Elche en mayo del pasado año a una furgoneta cargada de hachís

El asalto violento en Elche a una furgoneta que transportaba hachís ha llevado a la Policía Nacional a detener a tres hombres en los municipios madrileños de Navalcarnero y Fuenlabrada. Eran los que transportaban ese cargamento y, según la policía, los tres integraban un grupo dedicado al tráfico de drogas.

El ataque se produjo en el mes de mayo del pasado año a las afueras de Elche. Los agentes de la Policía Nacional de Elche encontraron entonces en el lugar la furgoneta, que presentaba impactos de bala, y más de 70 kilos de hachís en 740 pastillas de un peso aproximado de 95 gramos.

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía de Elche ha llevado al arresto de los tres hombres en una operación en la que se han practicado tres registros en Madrid en los que se han intervenido más de 34.000 euros en efectivo y dos vehículos que eran utilizados por el grupo desarticulado para el transporte de la droga.

Los arrestados son el propietario de la furgoneta asaltada en Elche, su hijo y otro hombre. Estas dos últimas personas ya habían estado implicadas en otros robos de cargamentos de droga, registrados en los años 2021 y 2022.

Los detenidos tienen 29, 33 y 65 años de edad,