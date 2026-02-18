Premiados tres proyectos de investigación de Enfermería del área de salud del Hospital General de Elche

Profesionales del área de Enfermería del departamento de salud Elche-Hospital General han sido reconocidos recientemente como referentes tanto a nivel nacional, en los ‘Premios de Investigación del Consejo General de Enfermería’, como en la Comunitat Valenciana, en los Premios de Investigación del Colegio de Enfermería de Alicante’.

En el ámbito estatal, el departamento sanitario ha sido reconocido como finalista en la categoría de ‘Ámbito Comunitario y Social de los Premios de Investigación del Consejo General de Enfermería’ por un proyecto titulado ‘Algoritmo multimodal de biomarcadores nutricionales e inflamatorios para anticipar desnutrición y eventos mayores en ELA (FANGD ELA)’, que persigue desarrollar una herramienta predictiva que anticipe desnutrición y eventos clínicos mayores en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Este proyecto está liderado por María Asunción Cabanillas, Enfermera Gestora de Casos del área sanitaria Elche-Hospital General, y cuenta con la colaboración con profesionales de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche.

Por otro lado, el departamento de Enfermería del área sanitaria ha obtenido dos reconocimientos del Colegio de Enfermería de Alicante.

El primero por el artículo científico publicado el pasado año titulado ‘Virtual reality in themanagement of hematophobia in hospital settings: impact on anxiety reduction’, que ha estado liderado por Ángeles Triviño Martínez, enfermera del Hospital de Día de Hematología.

El segundo premio ha sido por un proyecto científico de monitorización de biomarcadores para la evaluación de la Seguridad Intraoperatoria y Postoperatoria en Cirugía Robótica, que ha estado liderado por Fidel Saura, supervisor de Quirófano. Ha estado liderado por Fidel Saura, supervisor de Quirófano en el Hospital General de Elche.