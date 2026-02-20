Elche reactiva sus paseos gratuitos para personas mayores y con movilidad reducida

Elche vuelve a poner en marcha el programa ‘En bici sin edad’, que es una iniciativa en la que se ofrecen paseos gratuitos por la ciudad dirigidos a personas mayores o con movilidad reducida.

Los paseos se realizan en triciclos conducidos por voluntarios en las que se acopla una plataforma que permite ir sentada a la persona con movilidad reducida.

Actualmente, el proyecto cuenta con dos triciclos tipo rickshaw y toda la actividad es gratuita.

‘En bici sin edad’ es una iniciativa de movilidad inclusiva que está integrada en proyecto de educación y movilidad sostenible de la Escuela de Educación Vial ‘Pedro Tenza’ de Elche. El proyecto está vinculado al movimiento internacional Cycling Without Age, que nació para combatir la soledad no deseada, fomentar el envejecimiento activo y fortalecer las relaciones intergeneracionales a través de paseos en bicicleta adaptada.

El Ayuntamiento ilicitano ha reactivado el programa y, por un lado, está buscando voluntarios para desarrollarlo con mayor facilidad. Además, ha abierto la posibilidad de inscripción para personas con movilidad reducida y personas mayores que deseen ser partícipes de un paseo.

Curso de formación

Las personas interesadas en conducir el triciclo han de realizar un curso de formación teórico-práctico, impartido por la Escuela de Educación Vial ‘Pedro Tenza’, con una duración de dos horas y media.

En el curso se enseña el manejo del triciclo de pedaleo asistido, nociones básicas de seguridad vial y el conocimiento de las infraestructuras más seguras y accesibles para los recorridos.

Próximas sesiones informativas

Las nuevas sesiones formativas están programadas para el viernes 27 de febrero, de 18:00 a 20:30 hora y el sábado, día 28, de 10:00 a 12:30 horas.