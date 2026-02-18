Elche: Rafa Mir admite que tuvo "opciones" en el mercado que ni valoró

Rafa Mir está de vuelta. El punta cartagenero ya tuvo minutos ante Osasuna después de caer lesionado en el primer partido de 2026 frente al Villarreal. El delantero cedido por el Sevilla afirma que se encuentra "preparado" para ser titular si Eder Sarabia lo estima oportuno. Podría ser una de las novedades en el once para San Mamés.

Respecto al momento del cuadro franjiverde y la mala dinámica que atraviesa, Mir ha matizado que "el equipo está tranquilo y trabajando al máximo". Se ha mostrado convencido de que los triunfos llegarán más pronto que tarde, como ya demostró el Elche en el primer tercio de Liga.

El conjunto ilicitano buscará su primera victoria lejos del Martínez Valero en San Mamés ante el Athletic Club. Rafa Mir ha pronosticado un partido "intenso y complicado" contra los de Ernesto Valverde. El atacante ha aseverado que se preparan todos los partidos con la misma ilusión, independiente de jugar en casa o a domicilio.

Mir se ha referido al mercado invernal. 'El Chiringuito de Jugones' desveló una oferta de un club de Arabia Saudí por él. El jugador del Elche ha admitido que tuvo "opciones" en la ventana de invierno, pero que ni siquiera se valoraron. El cartagenero está "feliz" en el club franjiverde: "El Elche me ha dado mucho y quiero devolvérselo".

Rafa Mir pertenece al Sevilla y está a préstamo en el Elche. El club franjiverde mantiene una opción de compra que podría ejecutar a final de temporada. En el Martínez Valero están satisfechos con su rendimiento. "Lo que venga en el futuro ya lo analizaremos", ha zanjado un Mir que prefiere centrarse en el verde.