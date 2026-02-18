SUBE CON ASCENSORES SERKI

La UltraHélike 2026 llega este sábado a Elche con 2.000 inscritos en tiempo récord

Los 500 dorsales para la modalidad de 50 kilómetros apenas duraron unos minutos, mientras que la prueba de 100 kilómetros también agotó pronto el cupo disponible

Felipe Canals

Elche |

La UltraHélike 2026 llega este sábado a Elche con novedades. La cifra de inscritos es de 2.000 (1.500 en la modalidad de 100 kilómetros y 500 en la de 50 kilómetros). La salida tendrá lugar desde la Plaça de Baix y la meta situará en el Paseo de la Estación. Los dorsales se agotaron en tiempo récord.

A las 08:00 horas saldrá la prueba de 100 km y habrá de tiempo 24 horas para completar el recorrido. A las 10:00 horas partirá la modalidad de 50 km, con un tiempo máximo de 12 horas para completar el recorrido. De cara a esta segunda edición hay una pequeña modificación en el recorrido y en la meta en el Paseo de la Estación habrá sorpresas.

Senén Ródenas ha pasado por Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó a tres días del evento. La Policía Local de Elche es la organizadora de una prueba que cuenta con el apoyo de patrocinadores y voluntarios que velan por el buen funcionamiento de la misma.

