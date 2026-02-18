La UltraHélike 2026 llega este sábado a Elche con 2.000 inscritos en tiempo récord

La UltraHélike 2026 llega este sábado a Elche con novedades. La cifra de inscritos es de 2.000 (1.500 en la modalidad de 100 kilómetros y 500 en la de 50 kilómetros). La salida tendrá lugar desde la Plaça de Baix y la meta situará en el Paseo de la Estación. Los dorsales se agotaron en tiempo récord.

A las 08:00 horas saldrá la prueba de 100 km y habrá de tiempo 24 horas para completar el recorrido. A las 10:00 horas partirá la modalidad de 50 km, con un tiempo máximo de 12 horas para completar el recorrido. De cara a esta segunda edición hay una pequeña modificación en el recorrido y en la meta en el Paseo de la Estación habrá sorpresas.

Senén Ródenas ha pasado por Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó a tres días del evento. La Policía Local de Elche es la organizadora de una prueba que cuenta con el apoyo de patrocinadores y voluntarios que velan por el buen funcionamiento de la misma.