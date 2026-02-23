La Guardia Civil intercepta en el aeropuerto Alicante-Elche cuatro paquetes con cápsulas de amapola adormidera y desarticula un grupo dedicado a su venta

La interceptación en el aeropuerto de El Altet de Elche de cuatro paquetes con cápsulas secas de amapola adormidera, también conocida como amapola real, ha llevado a la Guardia Civil a detener a tres hombres.

En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios, y los agentes comprobaron que todos los paquetes habían sido remitidos desde diferentes domicilios ubicados en el municipio murciano de Los Alcázares, donde finalmente fueron detenidos los tres hombres.

Parte de la droga incautada en la operación. | Guardia Civil

Los tres detenidos son ciudadanos indios y, tras ser puestos a disposición judicial, han ingresado en prisión. Están acusados de tráfico de drogas por realizar envíos de amapola real, que es una planta vinculada a la producción de opio y sus derivados, a distintos puntos de Málaga, Ávila, Mallorca y Estado Unidos.

La Guardia Civil ha intervenido 527 kilos de amapola adormidera que habían sido robados en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico situadas en la provincia de Albacete.

La operación, denominada 'Guru25', se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre Pacheco.