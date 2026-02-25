La joven Reyes Giménez de Santa Pola, finalista en el certamen de belleza Miss Grand Spain

Reyes Giménez, joven de Santa Pola de 17 años, va a participar este año en el concurso nacional de belleza Miss Grand Spain.

La alcaldesa de la localidad marinera, Loreto Serrano, la concejala de Cultura, Nely Baile, y el edil de Juventud, Joaquín Lozano, han recibido formalmente a la joven en el Ayuntamiento santapolero para felicitarla por haberse proclamado recientemente como Miss Grand Alicante.

Giménez estudiante de segundo curso de Bachillerato en el IES Cap de l’Aljub y cuenta con una larga trayectoria en el baile.

El certamen Miss Grand Spain tendrá lugar el próximo mes de junio. De ahí saldrá la aspirante española de Miss Grand International.

Reyes Giménez, joven de Santa Pola finalista en el certamen de belleza Miss Grand Spain. | Ayuntamiento de Santa Pola

Reyes Giménez ha destacado tras la recepción oficial en el Ayuntamiento de Santa Pola que acudirá al concurso con el objetivo de quedar en “el top 15”.

La alcaldesa Loreto Serrano ha felicitado a la joven de Santa Pola y le ha ofrecido el apoyo del consistorio en su promoción, animándola a perseverar en sus próximos retos así como en continuar con sus estudios.