Dituro, sobre el estilo del Elche: “Tenemos una idea clarísima: ser valiente y asumir el error si aparece”

Matías Dituro es una de las voces autorizadas en el vestuario del Elche. Como capitán, toma la palabra en una semana decisiva para atender a Onda Cero en un mal momento del equipo y con el choque ante el Espanyol en el horizonte.

El guardameta argentino ha recuperado la titularidad y se siente “contento” de volver a jugar. El cancerbero ha tachado de “competencia sana” la rivalidad con Iñaki Peña y ha dejado claro que mantiene “muy buena relación” con Alejandro Iturbe: “Sabe que tiene muchísimo futuro”.

Dituro finaliza contrato el próximo mes de junio. El año pasado renovó al acabar la temporada y ahora deja la puerta abierta a poder continuar en el Martínez Valero. “Cumplo 39 años en mayo, pero me siento de 27...”, bromea el sudamericano. El meta del Elche admite que tuvo opciones para salir en el mercado de invierno, pero no se lo planteó porque tanto su familia como él están “cómodos” en la ciudad ilicitana.

Respecto al momento del equipo, Dituro afirma que “son dinámicas”. Añade que el Elche empezó muy bien y “ahora las cosas no están saliendo”. El argentino confía en que el cuadro franjiverde se parezca más este domingo al de Osasuna que al de San Mamés. “Estoy convencido de que lograremos el objetivo”, asevera.

Dituro evita calificar de 'final' el partido frente al Espanyol. “No sé si lo es, pero sí es muy importante porque no hemos ganado en 2026”, explica. Uno de los capitanes cierra filas con Eder Sarabia: “Tenemos una idea y una forma de juego que nos han hecho subir de categoría”.

Sobre el estilo, Matías Dituro cree que “hay que ser valiente y asumir el error si aparece”. Eso sí, apuesta por “ser inteligente y leer bien los momentos” durante los encuentros. En las últimas semanas se ha utilizado más el recurso del juego directo buscando a Álvaro Rodríguez y Dituro ha resaltado la “conexión” con 'El Toro'.

Por último, ha admitido que los fichajes “necesitan adaptación por la forma de jugar” del Elche. “Estoy contento con los que han llegado”, asegura. Dituro también admite que “se fueron dos grandísimos jugadores”, en referencia a Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez.