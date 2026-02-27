Elche inaugura su Casa de la Familia que va a desplegar sus acciones desde el barrio de San Antón

El Ayuntamiento de Elche cuenta desde este viernes con un nuevo servicio público: la Casa de la Familia.

Ubicada en el edificio que ocupaba el antiguo centro social de San Antón, en el Huerto del Cabolo, se ha inaugurado ha inaugurado hoy y desde ese servicio se va a centralizar a partir de ahora todos los servicios de apoyo familiar y refuerzo de atención a la primera infancia en el municipio.

El servicio está adscrito a la concejalía de Infancia y Familia y la Casa de la Familia acoge el Servicio de Atención Psicológica Preventiva, que desde su puesta en marcha ya ha atendido a más de 300 familias y 500 menores; el programa Universo Concilia, por el que han pasado más de 1.500 niños en las diferentes actividades organizadas para conciliar la vida familiar, laboral y personal; y la Escuela de Bienestar Familiar, por la que han pasado más de 140 familias en las diferentes charlas en la formación de las familias en el manejo educativo y desarrollo emocional.

Además, a partir de hoy, la nueva Casa de la Familia acoge el nuevo programa de Atención al Desarrollo Infantil, que es un servicio gratuito dirigido a familias con niños de 0 a 3 años con el objetivo de ofrecer un lugar donde se fomente, ha destacado la concejala Aurora Rodil, la calidad, la calidez y el tiempo de dedicación a la crianza de sus niños más pequeños.