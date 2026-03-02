El Elche, pendiente de las posibles consecuencias del incidente entre Rafa Mir y El Hilali

Tras el Elche-Espanyol, más que en el propio partido, el foco está puesto en el incidente que protagonizaron Rafa Mir y Omar El Hilali. El acta del colegiado Iosu Galech Apezteguía refleja que el lateral del Espanyol le comunicó que Rafa Mir se había dirigido a él con la frase "viniste en patera". El árbitro deja claro que no pudo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral.

Galech Apezteguía activó el protocolo antirracista y el juego estuvo detenido durante varios minutos. Fue a hablar con los entrenadores y también con el delegado del Elche. Cuando se reanudó el encuentro, por la megafonía del Martínez Valero sonó un mensaje explicando lo sucedido.

Casi 24 horas después del Elche-Espanyol, las versiones de lo sucedido se cruzan. En sala de prensa, los entrenadores no quisieron entrar a valorar la polémica por la falta de información. En ese momento aún no había acta. Manolo González admitió que no había hablado con su futbolista, aunque por lo que había entendido se trataba de unas palabras de Mir a El Hilali. En zona mixta, Edu Expósito aseguró que un jugador del Espanyol lo había escuchado.

En torno a las 20:30 horas del domingo, el Elche emitió un comunicado oficial en el que "condena de forma rotunda cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad". El club ilicitano pidió "prudencia y respecto ante la falta de evidencias".

Según avanzó 'El Chiringuito de Jugones', Rafa Mir niega que realizara unas declaraciones racistas. El delantero del Elche le habría espetado un "te voy a reventar la cabeza". El Hilali y Mir acabaron el partido. De hecho, el punta rescató un punto para el Elche de penalti.

Por el momento no han aparecido imágenes que ayuden a descifrar lo ocurrido. Será difícil que se encuentren, puesto que los dos futbolistas se taparon la boca al hablar. Una situación muy similar a la de Vinicius y Prestianni en el Benfica-Real Madrid. El jugador del Benfica fue sancionado por la UEFA y no pudo jugar la vuelta en el Santiago Bernabéu.

En el Elche permanecen atentos al desenlace de la polémica y a las posibles consecuencias que pueda acarrear para su jugador. Al haber quedado reflejado en el acta, se prevé que diferentes comités analicen la situación en los próximos días.