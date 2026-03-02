Vox Crevillent se queda con dos concejalas tras la marcha del grupo municipal de Silvia Asencio que pasa ser edil no adscrita

La crisis en Vox Crevillent se ha agudizado este lunes. Tras la salida la pasada semana del gobierno municipal de las tres concejalas del grupo municipal de la formación ultraconservadora, hoy ha abandonado el mismo una de sus ediles: Silvia Asencio.

La ya exconcejala de Vox ha comunicado que deja la disciplina del grupo municipal del que ha formado parte desde el inicio del mandato por desavenencias con las dos concejalas que permanecen en él, que son Gema Escolano y María Jesús Alfonso.

En un comunicado, la edil Silvia Mas ha señalado que la gestión realizada desde el área municipal de Servicios Sociales, al frente del que estaba la concejala María Jesús Alfonso, ha evidenciado “las diferencias en la forma de entender el ejercicio responsable y coherente con los vecinos” por lo que “permanecer en Vox supondría avalar prácticas y decisiones con las que no puedo estar de acuerdo”.

“Mi prioridad sigue siendo el servicio público”, ha añadido Mas que apuntado que “por ello, continúo mi labor como concejal no adscrita con la misma responsabilidad, transparencia y dedicación, manteniendo intacto mi compromiso con mi pueblo”.

La ya concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Crevillent ha concluido que “por responsabilidad con mis principios y con la ciudadanía doy este paso, y seguiré ejerciendo mi labor con plena libertad, defendiendo aquello que considere justo y beneficioso para nuestro municipio con la misma firmeza y dedicación que he mantenido desde el primer día”.

Hasta la pasada semana, la concejala Silvia Asencio ha sido responsable de las áreas municipales de Servicios Jurídicos y Responsabilidad Patrimonial, Censo, Estadística, Participación Ciudadana, Consumo y Patrimonio.