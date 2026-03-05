Muere en Elche el periodista Pedro Soriano

El periodismo está de luto en Elche. Este jueves ha fallecido el periodista Pedro Soriano. Tenía 70 años.

Nacido en Yecla, Pedro Soriano estudió Ciencias de la Información (hoy Grado de Periodismo) en la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de Radio Nacional de España en Elche, así como en Alicante, Almansa, Albacete y Cartagena. A lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional también fue responsable de Comunicación tanto del Ayuntamiento de su localidad natal como en el de Murcia.

También colaboró en los periódicos La Verdad y Las Provincias, así como en distintos programas de la televisión local Teleelx. Asimismo, ejerció como profesor asociado de la Facultad de Periodismo de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio de Carrús. Allí se celebrará este viernes a las 18:00 horas el funeral.