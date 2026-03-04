La Policía Nacional detiene de Elche a un repartidor por apropiarse de paquetes con teléfonos móviles por valor de casi 7.000 euros

La Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre al que se acusa de hacer valer su condición de repartidor para apropiarse de paquetes que contenían teléfonos móviles de alta gama, que posteriormente revendía a través de plataformas de venta online falsificando facturas de una conocida superficie de venta de productos de electrónica para darles apariencia de legalidad.

El arrestado tiene de 38 años de edad y se le atribuyen los presuntos delitos de hurto y falsedad documental. Se habría apropiado de teléfonos móviles que en su conjunto rondaba el valor de 7.000 euros.

La denuncia de una empresa de telefonía móvil fue la que activó la investigación de la Policía Nacional de la Comisaría de Elche. Sus agentes descubrieron en primer lugar que los repartos de los envíos los había realizado la misma empresa de paquetería y por el mismo repartidor. Este además tenía un perfil en una conocida plataforma online de compraventa de objetos de segunda mano, con un extenso historial de publicaciones de ventas de teléfonos móviles de alta gama, de marcas y modelos parecidos a los que se investigaban en el marco de la denuncia formalizada.

La investigación también llevó a los agentes a un establecimiento de venta de telefonía móvil que también reconocía irregularidades en entregas de paquetes de teléfonos móviles.

Posteriormente, se llegó hasta dos personas que habían comprado terminales al investigado, quienes reconocieron haberlos comprado a través de esa plataforma online de compraventa a un hombre, que les entregó una factura de una conocida superficie de venta de objetos de electrónica lo que les daba confianza sobre su procedencia lícita. Esas facturas eran falsas.

Tras constatar los hechos relatados, el hombre fue detenido.