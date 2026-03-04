El Miura 5 de la ilicitana PLD Space lanzará satélites de la japonesa Mitsubishi Electric

Los cohetes Miura 5 de la empresa aeroespacial PLD Space de Elche pondrán en órbita satélites japones y de la región asiática tras la participación del fabricante Mitsubishi Electric Corporation en la última de las rondas de financiación que se ha cerrado.

Esa ronda, que ha sido de Serie C, la que realizan las empresas consolidadas y con alta escalabilidad, ha captado recursos económicos por valor de 180 millones de euros y ha estado liderada precisamente por el fabricante japonés.

La ronda de inversión también ha contado con la participación de la empresa de referencia en la gestión de fondos públicos COFIDES, del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como la gestora de fondos de capital riesgo Nazca Capital y el mayor fondo español especializado en defensa, que es Defensa INNVIERTE I FCR.

Los recursos económicos obtenidos van a impulsar la hoja de ruta estratégica de PLD Space, apoyando su transición a operaciones comerciales y a la ampliación de sus capacidades industriales y de lanzamiento.

El nuevo capital impulsa la ampliación de la capacidad industrial y de producción de PLD Space, aumentando la posibilidad de ensayos gracias a su presencia estratégica en distintos puntos del mundo.

La empresa aeroespacial ilicitana prevé realizar el primer lanzamiento de prueba de su cohete Miura 5 en el segundo trimestre de este año 2026 y estima que su actividad comercial supere los 30 lanzamientos al año en el año 2030.