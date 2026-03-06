Elda constituye el Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales con asociaciones, colectivos e instituciones

Elda ha constituido el Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales, que es un órgano colegiado y estable de participación y coordinación en el ámbito de la inclusión social y la protección a las personas.

El municipio eldense ha sido pionero en la provincia en la puesta en marcha de ese consejo que está constituido por 26 personas en representación de asociaciones, colectivos e instituciones que llevan a cabo actuaciones en el ámbito del bienestar social y la inclusión.

Se trata de un órgano que se estructura en mesas de trabajo permanentes que permitirán abordar de forma específica, participativa y transversal los principales retos sociales del municipio, situando siempre a las personas en el centro de la acción pública.

"No sólo hemos aprobamos una estructura porque hemos reafirmado el compromiso de situar a las personas, con sus rostros y sus esperanzas, en el centro de cada decisión política”, ha afirmado Rubén Alfaro, alcalde eldense que ha añadido que "Elda es una ciudad solidaria, pero vuestra experiencia y cercanía al terreno son el alma que da sentido a esta institución”.

“A partir de ahora comienza el trabajo constante: el diálogo

sincero y la coordinación efectiva”, ha explicado Alfaro que ha añadido que "Elda es una ciudad solidaria, pero vuestra experiencia y cercanía al terreno son el alma que da sentido a esta institución”.