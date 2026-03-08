Detenidos en Elda dos hermanos por empadronar en viviendas a personas migrantes a cambio de dinero

La Policía Nacional han desarticulado en Elda una red que se lucraba con empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros. Se ha detenido a dos hombres

Según ha informado el Cuerpo Nacional de la Policía este domingo, la investigación, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Elda, se inició tras la localización de tres viviendas donde figuraban al menos 28 personas de origen extranjero empadronadas de manera fraudulenta.

Los agentes de la Policía Nacional pudieron comprobar que dos de los hijos de la propietaria de esos pisos habían sido los encargados de empadronar a estas personas que nunca habían residido en los domicilios e incluso, muchos de ellos, se encontraban en paradero desconocido.

Además, se encontró una cuarta vivienda propiedad de uno de los detenidos en la que se encontraba una ciudadana extranjera empadronada que tampoco residía en el mismo y que, según manifestó a los agentes, había pagado la cantidad de 650 euros a cambio de empadronarse en él.

Se ha podido constatar que el objetivo de esos empadronamientos era el de poder conseguir la tarjeta sanitaria mediante la aportación de datos falsos sobre su domicilio habitual.

Los dos arrestados son hermanos. Tienen 69 y 71 años de edad, y se dedicaban a realizar empadronamientos de ciudadanos extranjeros a cambio de un importante lucro económico.