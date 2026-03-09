La Policía Nacional detiene en Elche a dos menores por el robo de cinco ciclomotores

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos menores de edad a los que se atribuye hasta cinco robos de ciclomotores en un periodo de dos semanas. Todos los vehículos sustraídos estaban estacionados en la misma zona y los robos se perpetraron en la misma franja horaria de distintos días.

Tras las denuncias presentadas por esos robos, se dispuso un operativo de vigilancia en el entorno en el que se habían registrado los robos. Durante una de esas vigilancias, una dotación policial se cruzó con dos jóvenes que circulaban en un ciclomotor y que al percatarse de la presencia policial trataron de esquivarla. Se llegaron a saltar un semáforo en fase roja y fueron interceptados. En ese momento, se comprobó que el ciclomotor en que iba constataba como robado poco antes.

A raíz de la detención de los dos menores se ha podido recuperar cinco ciclomotores, que estaban ocultos en una zona de vegetación próxima al cauce del río.

Todos los vehículos han sido devueltos a sus propietarios, si bien algunos de ellos presentaban daños en los cableados de arranque, ocasionados presuntamente para facilitar la sustracción de los mismos.

Por otro lado, ninguno de los dos menores disponía de la licencia necesaria para llevar ciclomotores.

Ambos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.