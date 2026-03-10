La intensa lluvia en Elche evidencia de nuevo la necesidad de tanques de tormenta en el entorno de la carretera de Santa Pola

La tormenta registrada a primera hora de este martes ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de actuar en el entorno del barranco de San Antón de Elche, el área de Alzavares Alto y Bajo, así como la zona del restaurante Venta Dura, para acabar con los problemas que, a modo de acumulación de agua, se producen cada vez que se vive un episodio de lluvia intensa.

Comercios y vecinos de esa área han vuelto a sufrir las consecuencias de la falta en ella de una canalización y sistema adecuado para absorber el agua en episodios de lluvia intensa.

El Ayuntamiento de Elche acometió hace dos años unas obras para dirigir las aguas de escorrentía por el camino viejo de Elche-Santa Pola mediante una nueva conducción que deriva los caudales hacia un segundo canal de desviación. Eso permite canalizar el agua a través de trampillas hacia el sur del Camp d’Elx, utilizando el ramal de acequias junto con un muro de contención construido frente al barranco de San Antón.

Sin embargo, la lluvia registrada hoy, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de impulsar la creación en esa zona de tanques de tormenta que acaben definitivamente con ese problema.