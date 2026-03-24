Adif licita por 2,5 millones de euros las obras de supresión del paso a nivel del Camí del Derramador de Crevillent

La entidad Adif ha puesto en marcha el concurso público para contratar la construcción de una pasarela peatonal y un vial de enlace para el tráfico de vehículos que permitirán suprimir un paso a nivel ubicado en el municipio de Crevillent, correspondiente a la línea ferroviaria convencional El Reguerón-Alacant Terminal.

El proyecto ha salido a licitación por un importe de 2,5 millones de euros.

Esos trabajos se enmarcan en las actuaciones previstas en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana y tienen como objetivo mejorar la permeabilidad de la red ferroviaria y la movilidad en el municipio crevillentino.

El paso a nivel que se va a suprimir está situado en el cruce de la vía ferroviaria con el vial del Camí del Derramador, que corresponde a un camino rural que permite la comunicación con el casco urbano de Crevillent a través de su conexión con el Camí Vell de Catral.

Desde ADIF se ha explicado este martes que, para la supresión del paso a nivel, se va a crear una pasarela peatonal dotada de escaleras y rampas, que se situará a 20 metros del paso actual, y un vial de enlace para tráfico de vehículos que conectará el Camí del Derramador con el paso superior existente emplazado a unos 500 metros.