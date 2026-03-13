CENTENARIO

Jesús Juan Sánchez Alcaina cumple cien años rodeado por sus compañeros de la Coral del Polivalente de Carrús: "La música me da vida"

Es compositor e interpreta varios instrumentos, ama la música, no se pierde ni un ensayo y aunque no lo tuvo fácil en su infancia y juventud, afirma que es feliz

Mayte Vilaseca

Elche |

Jesús Juan cumplirá cien años el próximo 27 de marzo. Este jueves, sus compañeros y compañeras dela Coral del Centro Social Polivalente de Carrús le prepararon una comida sorpresa para celebrarlo. Y allí acudió Juan, al restaurante Franja Verde 3, impecable con su traje de chaqueta, caminando con su agilidad habitual y tremendamente feliz. Allí tuvimos la oportunidad de entrevistarle y con él hablamos del secreto de una vida longeva, de cómo se mantiene en forma y especialmente de cómo la música ha influido en su larga vida.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer