Jesús Juan Sánchez Alcaina cumple cien años rodeado por sus compañeros de la Coral del Polivalente de Carrús: "La música me da vida"

Jesús Juan cumplirá cien años el próximo 27 de marzo. Este jueves, sus compañeros y compañeras dela Coral del Centro Social Polivalente de Carrús le prepararon una comida sorpresa para celebrarlo. Y allí acudió Juan, al restaurante Franja Verde 3, impecable con su traje de chaqueta, caminando con su agilidad habitual y tremendamente feliz. Allí tuvimos la oportunidad de entrevistarle y con él hablamos del secreto de una vida longeva, de cómo se mantiene en forma y especialmente de cómo la música ha influido en su larga vida.