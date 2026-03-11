ECONOMÍA

Crece la preocupación entre los empresarios del Vinalopó por las consecuencias económicas del bloqueo del Estrecho de Ormuz

Expertos en transporte de mercancías como Marisa Moreno, CEO de Illice Universal Logistics, confirman la afectación del conflicto en el Golfo Pérsico para nuestros importadores y exportadores

Mayte Vilaseca

Elche |

Aunque Oriente Medio solo es destino de un 3% de las exportaciones de la provincia de Alicante y un 1% de las importaciones, su ubicación estratégica les convierte en escala de gran parte de los vuelos con destino final en Asia y de muchos barcos con ese mismo destino. Esto hace que el cierre de sus puertos y aeropuertos a la llegada de transporte de mercancías esté empezando a tener graves consecuencias para nuestra economía.

Marisa Moreno, CEO de la transitaria Illice Universal Logistics analiza el impacto económico de esta guerra, su evolución y las alternativas que las empresas de transporte internacional están poniendo a disposición de nuestro tejido empresarial para poder abasteciendo sus mercados o abasteciéndose de materias primas y materiales necesarios para sus producciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer