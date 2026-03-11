Crece la preocupación entre los empresarios del Vinalopó por las consecuencias económicas del bloqueo del Estrecho de Ormuz

Aunque Oriente Medio solo es destino de un 3% de las exportaciones de la provincia de Alicante y un 1% de las importaciones, su ubicación estratégica les convierte en escala de gran parte de los vuelos con destino final en Asia y de muchos barcos con ese mismo destino. Esto hace que el cierre de sus puertos y aeropuertos a la llegada de transporte de mercancías esté empezando a tener graves consecuencias para nuestra economía.

Marisa Moreno, CEO de la transitaria Illice Universal Logistics analiza el impacto económico de esta guerra, su evolución y las alternativas que las empresas de transporte internacional están poniendo a disposición de nuestro tejido empresarial para poder abasteciendo sus mercados o abasteciéndose de materias primas y materiales necesarios para sus producciones.