Inés Serna Orts reivindica a las mujeres pintoras olvidadas por la Historia

Este viernes a las 19:00 horas, la Asociación Mujeres por Elche ha organizado una charla-coloquio a cargo de la artista y colaboradora de Onda Cero Elche, Ines Serna Orts. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la charla se centra en las mujeres pintoras olvidadas por la Historia. La entrada será libre. En esta entrevista, Inés Serna Orts nos recuerda cómo su investigación en torno a esta asignatura pendiente comenzó a raíz de su primera sección en Onda Cero Elche, 'Arte con M de mujer'.

Con ella hablamos de algunas de estas mujeres a las que expresarse les costó desde matrimonios forzados a reclusión en centros psiquiatricos.